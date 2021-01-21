全球暖化日益嚴重，台中市議員王立任認同節能減碳政策，長期推動以公家機關的屋頂作為太陽能發電使用。台中市政府今年度設置第一批公有市場的太陽能發電設備包含梧棲第二市場、沙鹿市場、清水第一市場，年發電量加總高達73萬度，可減405公噸排碳量。

王立任21日邀集相關單位會勘梧棲第二市場太陽能光電發電設備安裝工程，特請台中市經發局、草湳里長共同出席。

台中市梧棲第二市場將施做太陽能發電設備，年發電量為12萬5000度、減少年排碳70公噸。（王立任服務處提供／王文吉台中傳真）

王立任表示，全球暖化日益嚴重，從上個世紀至今海平面已上升20公分、平均氣溫上升攝氏1.14度，加上海洋溫度變高，對島國台灣來說非常不利。自己這些年來不斷爭取台中市政府利用公家機關的屋頂作為太陽能發電基地。

王立任說，為配合中央政府2025年再生能源達百分之20的比例政策，自己也推動在今年度在海線包含梧棲第二市場、沙鹿市場、清水第一市場等公有市場安裝設置太陽能發電設備以提升海線綠能發電，減少空汙。

王立任指出，台中市有許多公家機關的屋頂閒置，作為安裝太陽能發電設備，除了善用空間之外也能幫政府省電。

安裝完太陽能發電設備後，梧棲第二市場預估年發電量為12萬5000度、減少年排碳70公噸；沙鹿市場預估年發電量為39萬2000度、減少年排碳217公噸;清水第一市場預估年發電量為213,000度、減少年排碳118公噸。

王立任認為，政府宣導節能減碳的同時，應帶頭使用太陽能發電，才能有效推廣一般民眾使用綠能。市府除在公有市場屋頂安裝太陽能板，也應當盤點公家機關的建築空間資源，繼續提升太陽能發電比例，減少台中市的排碳量。

(中時 )