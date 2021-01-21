樂天桃猿專屬啦啦隊「樂天女孩 Rakuten Girls」是中職相當具有人氣的啦啦隊，今年公開徵選，吸引188位女孩繳交影片資料，競爭之激烈，是史上最高，樂天球團預計邀請40人在2月20日參加決選，誕生新血！

Rakuten Girls在2020年「網路溫度計」 20大人氣中職啦啦隊正妹隊員票選中狂佔14名，Rakuten Girls也是各大電視台的新寵兒，各大綜藝節目看到女孩們的身影頻率之高，「地表最強啦啦隊」稱號當之無愧。

樂天桃猿專屬啦啦隊「Rakuten Girls」睽違三年再度與合作夥伴三隻猴子，一起雙猴聯手，舉辦「猿來是妳」海選，至2021年1月15日止廣邀勇敢樂天的各路英雌，決選將在2月20日舉辦，分成決選初階以及終極決戰來進行，地點選定在三創生活園區。

早上11：30至13：00決選初階段將從40位女孩當中篩選出18位女孩來到終極決戰階段，終極決戰階段將進行直播，預計從14：30開始。史無前例的兩階段決賽，各路英雌使出渾身解數，角逐2021年樂天女孩。

這一屆徵選Rakuten Girls的女孩素質極高、競爭激烈，因此出線的人數完全不設限，決選評審壓力極大，決選分為兩階段，決選初階評審為任賢齊台灣經紀總監ㄚㄚ、舞蹈總監陸筱晴以及灰姑娘音樂製作有限公司總經理張春婕擔任；終極決選評審則由三隻猴子品牌經理Stanley、知名主持人小鐘、知名音樂製作人1976阿凱、舞蹈總監陸筱晴以及灰姑娘音樂製作有限公司總經理張春婕五位出任，記者團也將有評分權利。

2021年三隻猴子樂天女孩「猿來是妳」海選現場主持人由Rakuten Girls沐妍以及2017年海選冠軍籃籃搭檔，屆時浪LIVE也會為大家直擊海選會後台現場，主持人則是MC艾融，請大家鎖定直播平台公告以及浪LIVE直播時間。

(中時 )