部桃爆發上周院內群聚感染後，截至目前已累積10例確診個案，桃園市民人心惶惶，不少民眾選擇延期掛號、取消掛號，院方內外科也改成各一診，原本門診人流量一天可高達5、6千人，現下降至約1百人，20日中午有民眾身穿雨衣進入部桃領藥，表示很擔心，「只能盡力防疫」。

雖門診量大減、院內空蕩蕩，但不少領取慢性疾病藥物的民眾仍需進入部桃領藥，記者直擊20日中午有民眾身穿雨衣、戴口罩前往院內，而出院時便順手將雨衣脫下、順手丟棄。

民眾表示，因父親患有C肝，而該類型相關的特殊藥物有一定的療程，因此仍須親自前往院內領藥，這次領取的藥物約一個月份，另療程也包括一個月後要來院內抽血檢查，但醫院說之後會來電告知，到時再視疫情狀況而定。

民眾說，如果病症是一般疾病，當然會考慮去其他醫院看診、拿藥，但因情況特殊，只能盡力防疫，「其實很可怕」，民眾提到，因害怕感染疫情，所以身穿雨衣、戴口罩，做好全面性的阻隔。

(中時 )