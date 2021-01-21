日本12月出口上揚，結束連續兩年的萎縮，主要拜輸入中國的商品大增所賜。隨著日本出口復甦，可望緩解該國面臨二度衰退的危機，料將使日本央行政策按兵不動。

日官方周四公布，12月出口年增2.0％，寫下2018年11月以來出口首度較前一年同期成長。不過12月增幅略低於經濟學家預估的2.4％。11月出口年減4.2％。

以地區來看，日本對最大貿易夥伴中國的出口額在12月勁升10.2％，主要出口商品為塑膠、非鐵金屬等其他原物料。

(工商 )