日本輸中商品大增 12月出口上揚 終止連2年萎縮 14:222021/01/21 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本12月出口上揚，結束連續兩年的萎縮，主要拜輸入中國的商品大增所賜。隨著日本出口復甦，可望緩解該國面臨二度衰退的危機，料將使日本央行政策按兵不動。 日官方周四公布，12月出口年增2.0％，寫下2018年11月以來出口首度較前一年同期成長。不過12月增幅略低於經濟學家預估的2.4％。11月出口年減4.2％。 以地區來看，日本對最大貿易夥伴中國的出口額在12月勁升10.2％，主要出口商品為塑膠、非鐵金屬等其他原物料。 陸港觀盤－智慧化產品創新 夯實A股牛市基礎 原物料攀升 激勵新興債走揚 (工商 ) #上揚 #萎縮 #中國 #出口 #大增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸去年11月 增持美債90億美元 04:102021/01/21 全球財經 藥品斷捨離 過年藥物回收暴增2、3倍 17:212021/01/21 健康 寧德時代、德方納米合資工廠 驚傳爆炸 04:102021/01/21 全球財經 助傳產出口 跨部會解決缺櫃 04:102021/01/21 財經要聞 創紀錄 上月外銷訂單衝破600億美元 04:102021/01/21 財經焦點 《韓股》美股＋出口數據激勵 KOSPI連3紅就位 11:242021/01/21 財經 傳產股委屈 大股東紛敲進自家股票 04:102021/01/21 財經要聞 《國際經濟》韓上月PPI 月增0.7％、年增0.1％ 10:002021/01/21 財經 淘帝-KY股臨會全面改選董事 候選人全缺席 16:402021/01/21 財經 《半導體》旺宏法說下周登場 Q1業績估有撐 11:422021/01/21 財經 1分鐘讀財經》台積電變萬磁王獨強 台股氣虛 08:142021/01/21 財經 財經熱門新聞 炒匯背後兇手抓到 央行出重手：4家銀行恐停業 - 財經 台積電重招擋陸晶片業攬才 中芯遭警告難有第2個梁孟松 - 財經 貿易戰再打4年？美準財長葉倫變臉：用全部工具解決大陸問題 - 財經 證實丹麥籍技師確診 台塑：17名接觸員工已自主隔離 - 財經 掌門要被關1年半 三星危險了？ 高管爆打敗台積電可能 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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