直播》院內群聚再擴大？陳時中親上火線說明

部桃醫院9天爆出10例確診個案，引發民眾恐慌，今無新增本土個案，警報暫時解除。不過，對於這起院內感染，擴大至社區感染的後續風險，要觀察到何時？陳時中說，至少要2月4日，但實際仍要看這幾天疫情發展情況，因此2月4日以前都不能鬆懈。另外，今也新增2名境外移入個案，均自菲律賓入境。

部桃爆發院內感染，甚至已擴大至社區感染，9天已有10人染疫，但這一波的安全期為何？指揮官陳時中今於記者會中表示，從現在整體來看言之過早，至少要觀察至2月4日，但還是得看疫情後續發展，在這之前都不能鬆懈。

另外，指揮中心今也宣布2例境外移入個案，分別為案873、873，均自菲律賓入境。

指揮中心表示，案872為菲律賓籍30多歲男性漁工，案873為菲律賓籍20多歲女性移工，2人分別於今(2021)年1月6日及7日來臺工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；2人分別於1月19日及20日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診。由於2名個案均無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計141,236例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含138,358例排除)，其中872例確診，分別為767例境外移入，66例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、771人解除隔離、94人住院隔離中。

(中時新聞網)