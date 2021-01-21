發生在2020年10月，42歲王姓男子提家用垃圾，欲丟棄路邊行人專用垃圾桶，被環保局稽查人員發現，逃避開罰拔腿狂奔穿越車道，卻疑似被中央分隔島絆倒，摔在馬路中央，被後方休旅車追撞輾壓致死，2名稽查人員及休旅車駕駛被控過失致死，經台北地檢署偵查，認定3人無法預測王男行動，來不及反應，21日不起訴處分。

王姓男子是在2020年10月15日提著家用垃圾，欲丟到台北市民生東路四段巷弄內的路邊垃圾桶，環保局稽查員巡邏發現，暗中蒐證後，上前表明身分，表示依廢棄物清理法第27及50條規定，違規棄置垃圾可處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。要依法開罰。

不過，王疑似為了逃避開罰，立即轉身逃離，往馬路對面狂奔，孰料闖紅燈後，又疑因緊張被分隔島絆倒，摔倒在車道，被後方1輛休旅車追撞輾過，王送醫仍宣告不治，劉、魏姓稽查員及陳姓駕駛被依過失致死移送偵辦。

北檢傳喚目擊證人並調閱監視器畫面勘驗，認定稽查員及駕駛3人無法預測王男行動做出反應，將3人不起訴處分。

(中時 )