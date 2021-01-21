送錢的水壺秒被吸走，好市多神秘管線功用曝光，內行揭密，醫院、銀行都有用這設備。（圖／原PO授權提供）

送錢的水壺去哪裡？一名網友今在臉書分享，在好市多結帳時，看見櫃檯將收銀機里的鈔票放到一個類似水壺的瓶子中，接著就將瓶子投入白色的輸送管，讓她十分好奇神秘管線的功能，對此內行網友解答，神秘管線是「氣送管」，台灣的銀行、醫院都有使用這個設備。

一名女網友今在「好市多商品經驗老實說」分享，來好市多消費多次，第一次結帳時遇到交接班，眼見值班者將收銀機裡整疊千元大鈔抽出來，迅速清點後，交給交班者用透明袋裝好，再裝入一個類似水壺的瓶子中，接著便投入神秘又神奇的輸送管中。

女網友表示，「送錢的水壺」就這樣咻的不見了，讓她忍不住好奇，到底瓶子是用什麼方式被吸走的？吸走之後會送到哪裡去？此外，她也發現天花板上的輸送管都有彎曲處，萬一「送錢的水壺」卡在中間過不去該怎麼辦？不知道大家有沒有相關疑問。

貼文引起網友熱議，「我去好市多也會研究那一堆水管是把錢送去哪裡」、「銀行也有在用」、「醫院也是這樣」、「醫院送病例、送檢驗品，也都有用這個」、「它不收零只吸大鈔，跟老婆一樣」、「這種系統已經有幾十年了」。

綜合網友回應，原PO也更新貼文指出，白色的神秘輸送管叫作「氣送管」，是利用氣壓原理傳送物品，經由金屬管或塑膠管，輸送到任何想到達之處。其實在100年前鐵達尼號的電報室，就已經採用氣送管傳遞電報內容，讓她忍不住大嘆「長知識了！」

據了解，台灣不少醫院及銀行都會有「氣送管」，好市多主要是用來清點金額，當金額達到一定數量的時候，就會將鈔票、單據等收進罐子之中，透過真空管線直接運送到後台管理，降低運送過程中的意外。

(中時新聞網)