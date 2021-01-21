過去摩頂放踵的盛況不再。(蔡依珍攝)

桃園南門市場休市1天後21日重新開張，人潮「有史以來最低」剩2％，攤商都面露愁容，有衣販一整天都未「開市」、有肉攤連租金都賺不到，近中午紛紛「跳樓大拍賣」。周邊6自治會也決議，入口提供酒精消毒並設立牌宣導戴口罩，未戴者也免費提供，並增加消毒頻率，希望重拾消費者信心。

「宛如空城計！」李姓豬販說，過去平日一頭豬賣完沒問題，但今賣到中午還賣不到1／5，生意掉9成，感嘆年節前是生意最好的時候，如今「年難過」，直言確診者只是過路客、非市場攤販確診，卻被中央宣布成這樣，「南門」已被貼標籤歧視，強調公共區域消毒3次，昨自己也「加班」再細部消毒，評估至少要一個禮拜鋒頭才會過。

過去摩頂放踵的盛況不再。(蔡依珍攝)

過去摩頂放踵的盛況不再。(蔡依珍攝)

「一言難盡啦！」鹽水雞王姓攤商則說，租金1個月6萬，平均1天要2000元，過去1天賣40隻雞腿沒問題，今特別減量只賣20隻，豈料連5隻雞腿都賣不到，租金都賺不回，但是唯一生計，只能盡量便宜賣。陳姓魚販也說，過去中午一定賣光，但今天恐要賣到「天荒地老」，成本出清還沒人要，賣不出去的漁貨讓他「壓力山大」，感嘆是「疫情受災戶」。

「危機就是轉機！」議員黃景熙服務處主任黃瓊慧表示，攤商將主動出擊，落實防疫措施甚至做更好，希望成為傳統市場示範區。

6區自治會共商防疫對策盼重拾消費者信心。(蔡依珍攝)

黃適卓也在第一時間募集10萬片口罩，1包10片分送給攤商加油打氣。(蔡依珍攝)

「人客剩不到2％了！」公有南門市場自治會長梁水龍感嘆遭點名後人潮銳減，21日在議員黃景熙和前立委黃適卓召集下，市場6區會長、總幹事、委員們共商防疫對策，決議提高消毒頻率改成2天1次，並在近30個大小出入口全都設置立牌提醒消費者入市場要戴口罩，並提供酒精進入前先消毒，也會舉牌提醒保持適當距離。

梁水龍說，黃適卓也在第一時間募集10萬片口罩，1包10片分送給攤商加油打氣，另捐贈每區逾200片口罩，若有民眾沒戴口罩可免費提供，梁水龍直言過去戴口罩客人約6成，現已提高到9成，部分老人家仍未戴，自治會將勸導提供，達到市長鄭文燦宣示的「傳統市場攤販顧客全部戴口罩」，強調傳出有染疫足跡後已大消毒過2次，鄭文燦近日也將親臨示範，希望重拾消費者信心。

(中時 )