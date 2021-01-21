26歲日本女星佐野雛子長相甜美，還擁有F罩杯姣好身材，被封為天使嫩模，2015年她曾演出過電視劇《死亡筆記》「彌海砂」一角，直到近年因和大陸富二代王思聰的緋聞而爆紅，又回到日本拍寫真集，最新發行的寫真集中有不少清涼的性感照，讓粉絲都忍不住激動直呼迫不及待。

佐野雛子2012年為雜誌《放晴後的雙馬尾》拍攝寫真封面而踏入演藝圈，先後推出的2本寫真集都有不錯銷量，也曾演出過《死亡筆記本》、《靈異教師神眉》、《嬌妻出沒注意》等戲劇作品，2018年她和王思聰同遊上海傳出「夾娃娃情」，本打算封奶，藉男方名氣在大陸闖出一片天，卻遭到王思聰爸爸阻撓。

佐野雛子躺在床上擺出性感姿勢。(圖/翻攝自《週刊Playboy》)

佐野雛子失寵後回到日本重操舊業，最近再推出寫真集《COLORS》，由於受到新冠肺炎影響，沒辦法到海外取景，團隊改到長崎縣最美的「五島列島」拍攝，佐野雛子十分有誠意換上多套比基尼，而《週刊Playboy》也公開多張隱藏版照，讓粉絲們激動敲碗。

佐野雛子再度推出寫真集，讓粉絲十分期待。（圖/翻攝自《週刊Playboy》）

寫真集中一組躺在床上的照片，更是讓網友們看了血脈賁張，只見佐野雛子身穿白色蕾絲比基尼，身上還套著絲質白襯衫，她躺在床上露出無辜的表情，一手正好壓在胸前，雙峰頓時擠出深溝，而另一張她側躺在床上睡覺，不僅傲人上圍超吸睛，完美的S曲線更是讓網友陷入暴動。

(中時新聞網)