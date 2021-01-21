台中市清水區海頂路、中山路口形成危險髮夾彎，經常發生嚴重車禍。（張清照服務處提供／王文吉台中傳真）

台中市清水區海頂路、中山路口是一處危險髮夾彎，經常發生嚴重車禍，前一陣子還發生年輕騎士遭砂石車撞死的不幸意外。台中市議長張清照接獲地方人士陳情，21日邀集相關單位召開第二次協調會，爭取在海頂路、中山路之間開闢15公尺寬的便道，引導砂石車等大型車輛避開髮夾彎，以保障用路人安全。

為維護用路人安全，張清照非常重視這件陳情案，去年底接獲頂湳里里長黃仁成及地方人士陳情之後，隨即邀相關單位到現場會勘。張清照服務處今天進一步邀公路局、市府建設局、交通局，國產署、清水區公所等相關單位召開協調會。

頂湳里里長黃仁成在會中指出，這個路口是一個陡坡，而且轉彎角度非常大，形成髮夾彎，許多砂石車及聯結車在此路口進出，經常造成嚴重車禍，成了地方上危險道路，希望盡早改善，才是地方之福。

相關人員在會中討論認為引導砂石車及聯結車等大型車輛避開這個路口，才能降低車禍發生率；張清照服務處建議在海頂路、中山路開闢便道，引導砂石車及聯結車等大型車輛從海頂路走便道接中山路，避開髮夾彎路口。

會中討論結果，將在海頂路、中山路之間開闢寬15公尺、長42公尺的便道，便道行經的土地屬國產署所有，將向國產署爭取無償撥用，市府相關單位進一步著手規劃設計，待簽呈核准後再發包施工。

(中時 )