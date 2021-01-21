義美觀光工廠見學餐廳以往常有學校前去戶外教學，讓小朋友在義美工廠內進行活動，而如今疫情肆虐，又碰上部立桃園醫院爆發院內感染，桃園市區許多熱點都遭入侵，義美21日在臉書公告，現已停業，待疫情趨緩後再恢復營業。

義美表示，義美觀光工廠見學餐廳自21日起暫停營業，重新營業的時間待有近一步消息，日後會公佈在粉絲專頁上，造成不便，請民眾見諒。

另針對民眾三餐需求，義美預計於農曆年前後，餐廳將於工廠商店前，販售外帶現做熱餐食供外帶用，同時也可先預約訂單。

(中時 )