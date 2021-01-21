被國內觀賞魚養殖界稱為「水晶蝦大王」的達人余鎧丞，近年來將事業重心轉向餐飲以及手搖飲市場，開創出空前佳績，卻遭到兩位親姐妹對外爆料，弟弟榨乾父親帳戶現金、基金將近3千萬，又覬覦過世母親留給她們3姊妹的新店區億級豪宅。余鎧丞今天出面反擊，是因姐妹拒繳稅分家，而且她領出的3千萬全都用在父親住院治療上，全都有單據為證，未來家族糾紛全交給司法判決。

余鎧丞的父親當初請杜姓男子掛名當公司負責人之聲明書。(余鎧丞提供)

余鎧丞的父親當初請陳姓女子掛名當公司負責人之聲明書。(余鎧丞提供)

生母生前同意留一間房產給他，迄今無法繼承母親遺產是因姊妹們都拒繳稅分家所致，他從銀行領出的三千萬元現金，全額用在父親住院治療上，且都有單據帳目為證，余鎧丞目前與三姊妹互告纏訟，強調爭家產糾紛未來將交司法調查定奪。

余鎧丞出示姊姊與看護的對話，證明看護費都是由他所支付。(余鎧丞提供)

余鎧丞針對姐妹的指控，拿出單據對本報記者表示，父親余新村在106年間因缺氧性腦病變併癲癇及常壓性水腦症，而成為植物人，從當時起就是他扶養照顧，每個月除父親名下的不動產貸款外，尚須支付父親的醫療費、看護費等費用，每月例行性支出即高達百萬元（還不加住院費）。這些都有台北地院109年度家聲抗字第91號裁定書可以佐證，所以姐妹等人誣指提領父親現金，根本不實在。

對於姐妹刻意曲解，余鎧丞所提出資料反駁，他的姐妹明明知道父親生病後及母親過世前，向來都是由他支付所有醫療、貸款及看護等費用，在109年間竟突然向台北地院聲請改定監護人，台北地院在109年10月間誤裁定將父親的監護人變更為余鎧丞、余盈佩，但裁定並未生效，因此父親目前的監護人仍是他。

不過余鎧丞也強調，雖然監護人改定尚未發生效力，但余盈佩、余庭蓉姐妹卻已迫不及待到處宣稱余盈佩已經是父親的監護人，甚至聯合父親創立的余力企業公司、鼎麒公司的兩名陳姓、杜姓掛名負責人，拒絕將該二間公司每月所得收取之租金支付給父親，才導致父親的帳戶根本不夠支應每月之必要支出。

也因為父親的資金來源已經斷炊，因此面臨無法支付住院費、看護費、支付貸款利息之窘境，且余盈佩亦拒絕支付父親余新村的住院費、看護費等費用，余鎧丞說，自己只能先墊付該等費用後，再發函請余盈佩已即兩位公司掛名負責人處理，但余盈佩等人卻仍不顧父親死活，而對於他的請求置之不理。

余鎧丞更痛斥，余盈佩等人不僅不管父親每月的必要支出，更罔顧法院裁定，在110年1月間夥同兩名公司掛名負責人將余力企業公司、鼎麒公司的負責人變更為余亭璇，不僅讓父親余新村的住院費、看護費等費用毫無著落，更將讓父親的抵押貸款面臨違約窘境。

(中時新聞網)