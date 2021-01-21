昇達科(3491)去年受到疫情加上新台幣強勁升值下，每股獲利2.04元，年減少51%，展望2021年，昇達看好微波、毫米波產品線需求回溫，至於華為問題，則要觀察拜登新政府的動向。

昇達去年第四季每股賺0.25元、季減少43%、年減少35%，低於市場預期，主要是因為疫情造成2020全年電信基礎建設鋪設進度延後，客戶需求有所降低，影響微波與毫米波產品線佔比自2019年56%下降至46%，射頻產品線佔比則因子公司芮特-KY(6514)併購士誼(未上市)後一年增加約2億營收而自27%提高到40%。

就去年全年獲利能力來說，昇達受台幣升值侵蝕毛利率與業外匯兌損失影響，總計全年營收為14.8億元，年減15.5%，每股盈餘為2.04元，年減少51%。

展望2021年，昇達看好微波、毫米波產品線需求回溫，衛星相關產品現階段仍以高軌道衛星為主，2020年營收貢獻約7,400萬元，年增28%，目前低軌道衛星跟相關的地面站需求仍在前期階段。

至於華為問題，昇達認為，華為是去中化的影響，去年交貨華為金額下滑，但整體來說微波的客戶都是下滑，華為的下滑跟美中貿易戰有一定關聯性但有多大無法完整推估，未來如何要看拜登新政府對於大陸政策的動向。

(時報資訊)