牛津大學研究人員周四指出，儘管人們擔心檢測的敏感性，層析檢測(lateral flow test)或快速檢測可以偵測到多數病毒負載較高的新冠病例。英國政府目前為緩解封鎖，正進行大量檢測工作。

與疫苗推出的同時，英國正進行大規模檢測，為經濟重啟計畫中的重要一環，然對該檢測的準確度也引發質疑。

部分科學家對首相強生(Johnson)的計畫提出警告，認為大規模檢測可能無效且昂貴。

層析檢測較不具敏感性，受檢者半小時後即可回家，一般需在場觀察更久時間。層析檢測可以偵測到病毒量較高的病例，在患者鼻和喉嚨中可檢測到更多病毒。

在對25萬名參與檢測民眾的數據中顯示，病毒負載量越高，傳染力越強。

在對四種層析檢測裝置的研究發現，檢測的準確率約在83.7%到90.5%。

牛津大學教授Peto表示，儘管層析檢測不是完美的，但它能協助檢測大量的病例，並有效地防止病毒傳播。

但研究人員指出，他們仍無法確認多數無症狀患者，他們可能會推升傳播。

(時報資訊)