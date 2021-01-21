蘇揆上午在行政院會聽取科技部「第十一次全國科學技術會議總結」報告，蘇揆在裁示時指出，科技就是國力；科技部應儘速研提未來4年「國家科學技術發展計畫」，作為我國推動科技發展政策之依據。

蘇揆表示，第11次全國科學技術會議已圓滿落幕，他從去年12月初在科技會報中對本籌劃案的討論，到12月底的正式會議開幕都親自參與，蔡英文總統也親自蒞臨，代表政府對科學技術發展的重視。

蘇揆說，此會議就「人才與價值創造」、「科研與前瞻」、「經濟與創新」，以及「安心社會與智慧生活」等4大主軸進行深入討論，這對提出下一階段，滿足未來「產業人才」、「產業轉型」、「科研能量」、「安居生活」等需求的國家科學技術發展計畫之實質內涵，有很重大的貢獻。感謝科技部的籌辦，各部會與社會各界代表的共同參與。

蘇揆也強調，科技就是國力，也是一切產業的基礎，它不只帶動國家經濟成長，更是解決問題、提升人民生活品質的重要利器。台灣科技實力，備受全世界所肯定，尤是在半導體、資通訊產業等方面，領先全球。上個月，12月15日《紐約時報》就有篇投書說，台灣是「全球科技霸權爭奪戰的中心」、「全世界最重要地方」。

他並表示，瑞士世界經濟論壇（WEF）日前也指出，後疫情時代，各國的經濟復甦與轉型，必須更重視永續性、包容性，同時善用數位創新科技，推動新經濟模式理念。也就是，過去台灣是以「代工經濟」為主，未來除了要在既有產業創新的基礎上再升級，要全面走向「創新經濟」，一起驅動社會進步，科技也不再只是單一課題，而是要回應環境需求、社會變遷，並與產業連結。

蘇揆並指出，蔡總統相當重視台灣科技發展，行政院也從預算、政策、環境、人才，全面投入。這次會議已就各重大議題，提出相當具體的因應作為，有些已經在推動了，有些則還有待設想得更清楚，科技部應儘速研提未來4年「國家科學技術發展計畫」，作為我國推動科技發展政策之依據。

(中時 )