手機就是刷卡機！萬事達卡與台新銀行今日共同宣布，「台新手付」Tap on Phone手機感應收款技術正式開通，為目前台灣唯一與商戶落地接軌的創新金融科技應用服務，包括賀寶芙、有趣市集、台南安平商圈、環南市場、士東市場等逾千家行動攤商，以及大都會計程車隊，與中華電信服務之各縣市地方商圈與中小微型企業，目標鎖定高達逾2萬家潛在商戶加入該服務。

台新銀行升級「台新手付」app以啟用手機感應收款技術，商戶僅需一支具備NFC感應功能的Android手機，安裝「台新手付」app，手機立刻變成感應刷卡機。自即日起，台新銀行也同時開放全台有需求的商戶申請開通該服務，中華電信商戶也可以透過中華電信Hi QR Pay連接台新手付app，完成手機感應收款。

台新銀行副總經理黃天麟表示：「台新銀行近年來一直積極進行數位轉型，自2016年推出的Richart數位銀行，至今吸引百萬用戶，成為國內數位銀行的第一品牌，去年再與各界策略夥伴聯手合作Richart Life金融生態圈平台，突破金融服務界線。秉持著發展引領市場的新服務與產品理念，此次台新銀行攜手萬事達卡與中華電信共同啟動台灣第一個Tap on Phone手機感應收款系統，透過『台新手付』app，輕輕一拍，手機就是刷卡機，再度開創台新銀行數位金融創新的新版圖。」

由萬事達卡所提供之Tap on Phone是一項便捷、快速且安全可靠的感應收款技術，商戶只需要透過簡單的手機程式安裝，便能支援包含信用卡、行動支付等所有感應式支付裝置，同時搭載萬事達卡Sonic Branding品牌聲音識別，強化交易環境安全性。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示：「面對日益普及的數位及感應支付模式，未來不僅消費者使用電子支付比例將提高，商戶也勢必要進行數位轉型。根據GSMA調查預測，在2025年，全球將有80％的人都在使用智慧型手機，手機將成為未來行動收付最便捷的裝置之一。萬事達卡在台領先建置Tap on Phone手機感應收款技術，提供微型商戶安全便捷的感應收款方案，期望用創新的技術，加速台灣在支付生態的數位轉型。」

亞太地區的支付服務領導廠商Soft Space為支持台新手付開發應用萬事達卡Tap on Phone技術之系統商，Soft Space CEO Joel Tay表示：「能在台灣競爭激烈的支付環境中，協助台新銀行及其商戶導入萬事達卡創新的Tap on Phone信用卡收單解決方案，是一項重大的突破，透過與台新銀行的密切合作，同時也證明了Tap on Phone解決方案能夠為台灣這個最多樣化的支付市場，帶來符合未來趨勢的支付服務。」

(中時 )