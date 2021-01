手機就是刷卡機!萬事達卡與台新銀行今日共同宣布,「台新手付」Tap on Phone手機感應收款技術正式開通,為目前台灣唯一與商戶落地接軌的創新金融科技應用服務,包括賀寶芙、有趣市集、台南安平商圈、環南市場、士東市場等逾千家行動攤商,以及大都會計程車隊,與中華電信服務之各縣市地方商圈與中小微型企業,目標鎖定高達逾2萬家潛在商戶加入該服務。

台新銀行升級「台新手付」app以啟用手機感應收款技術,商戶僅需一支具備NFC感應功能的Android手機,安裝「台新手付」app,手機立刻變成感應刷卡機。自即日起,台新銀行也同時開放全台有需求的商戶申請開通該服務,中華電信商戶也可以透過中華電信Hi QR Pay連接台新手付app,完成手機感應收款。

台新銀行副總經理黃天麟表示:「台新銀行近年來一直積極進行數位轉型,自2016年推出的Richart數位銀行,至今吸引百萬用戶,成為國內數位銀行的第一品牌,去年再與各界策略夥伴聯手合作Richart Life金融生態圈平台,突破金融服務界線。秉持著發展引領市場的新服務與產品理念,此次台新銀行攜手萬事達卡與中華電信共同啟動台灣第一個Tap on Phone手機感應收款系統,透過『台新手付』app,輕輕一拍,手機就是刷卡機,再度開創台新銀行數位金融創新的新版圖。」

由萬事達卡所提供之Tap on Phone是一項便捷、快速且安全可靠的感應收款技術,商戶只需要透過簡單的手機程式安裝,便能支援包含信用卡、行動支付等所有感應式支付裝置,同時搭載萬事達卡Sonic Branding品牌聲音識別,強化交易環境安全性。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示:「面對日益普及的數位及感應支付模式,未來不僅消費者使用電子支付比例將提高,商戶也勢必要進行數位轉型。根據GSMA調查預測,在2025年,全球將有80%的人都在使用智慧型手機,手機將成為未來行動收付最便捷的裝置之一。萬事達卡在台領先建置Tap on Phone手機感應收款技術,提供微型商戶安全便捷的感應收款方案,期望用創新的技術,加速台灣在支付生態的數位轉型。」

亞太地區的支付服務領導廠商Soft Space為支持台新手付開發應用萬事達卡Tap on Phone技術之系統商,Soft Space CEO Joel Tay表示:「能在台灣競爭激烈的支付環境中,協助台新銀行及其商戶導入萬事達卡創新的Tap on Phone信用卡收單解決方案,是一項重大的突破,透過與台新銀行的密切合作,同時也證明了Tap on Phone解決方案能夠為台灣這個最多樣化的支付市場,帶來符合未來趨勢的支付服務。」

(中時 )