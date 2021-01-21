春寒料峭的季節，讓信義的櫻花越開越美，草坪頭觀光休閒茶園指出，目前園區沿路4000多棵櫻花樹正逐漸綻放，粉色情調宜人，也決定因為天候因素，將2021櫻花季延長，時間為30日至3月14日，期間入園酌收停車費100元。

信義鄉公所表示，為改善每年賞櫻期間的交通問題，今年同樣進行交通控管，假日自行開車前往的民眾，可將車輛停於桐林道路，以免塞車壞了遊興。並建議民眾多加利用大眾運輸工具前往賞梅區。

信義鄉長全志堅說，除了櫻花外，草坪頭觀光茶園內遍植桃李，櫻紅點綴著翠綠茶園景色，是民眾放鬆的好去處，逛完茶園後。推薦前往附近的神木村探訪千年巨樟神木，再到東埔溫泉泡湯，欣賞玉山群峰；或到周邊部落尋訪布農族原民文化，採購信義最新鮮的高山蔬菜、水果，回程到梅子夢工廠採買梅子相關食品、梅酒當作伴手禮，是他心目中的國旅最佳行程。

草坪頭園區面積50公頃，景致優美，約20年前，為提升觀光價值，信義鄉農會總幹事黃志輝，鼓勵在地民眾種植櫻花，至今繁花盛開，花期時滿山粉紅櫻花瓣飛舞，不僅創造觀光價值，也促進地方經濟，可謂地方發展的優良教材，歡迎民眾利用假期感受櫻花之美。

(中時 )