金門縣府祕書長陳朝金表示，即日起縣屬公務員避免非必要的公務赴台，同時大型活動啟動電子圍籬監控，並取消縣府尾牙活動及延辦退休人員餐會。（李金生攝）

台灣疫情升溫，金門縣府今（21）日再度啟動複式防疫機制，即日起在金門航站入境大廳安裝紅外線體溫監測儀外，也要求縣屬公務員避免非必要的公務赴台，同時大型活動啟動電子圍籬監控，並取消縣府尾牙活動及延辦退休人員餐會。

縣府表示，台灣某醫院感染事件迄今巳有10起本土案例，為提升防疫強度，楊鎮浯縣長指示縣生局於金門航空站比照國境等級防疫，恢復去年紅外線影像體溫偵測儀的設置，自1月21日起，旅客除需於松山機場檢測外，入境金門尚義機場還要再次檢測額溫；另指派衛生單位人員進駐航站，由航警配合管制陪檢，如有必要也可協調警力支援。

台灣疫情升溫，金門縣長楊鎮浯宣布再啟動複式防疫。（縣府提供）

金門防疫再升級，尚義機場比照國境等級防疫標準。（李金生攝）

縣衛生局說明，金門機場若有發現旅客發燒（2次複測不通過，耳溫38度或額溫37.5度），將由縣消防局派車送往部立金門醫院就診，以落實掌控防疫。

縣府也宣布取消今年縣府員工尾牙、延辦退休人員餐會，並已行文要求縣屬公務員避免非必要的公務赴台。另非於縣內召開之會議，盡量透過書面陳述意見、電話聯繫或視訊方式溝通，以降低感染風險。辦理大型活動時，則由民政、警政、衛生單位啟動「電子圍籬」監控，防範自主健康管理者違規參加活動，同時也會採單一出入口，做好實名制的登記，以確保民眾的安全。

縣府祕書長陳朝金表示，縣屬機關員工出差以台北為主，桃園地區甚少。至於春節活動是否照辦，則將於明早邀集各局、處研議，採取必要的因應措施。

(中時 )