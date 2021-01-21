大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐》第二季還未開播，就在網路引發熱烈討論，繼官方公布首波參加女星名單，那英、張柏芝、董璇等人後，今(21日)又公布第2波名單，台灣代表女神陳妍希也正式入列。

只見官方公布的照片，頂著紅唇的陳妍希氣場強大，官方微博更形容她「酒窩笑進心，甜聲唱作人，我姐陳妍希，這一次，來追追這些年的姐姐」，陳妍希也在微博寫下：「人狠話少flag高，我陳妍希不瘦十斤（5公斤）不換頭像」。

官方曬照宣告陳妍希加入。(圖／翻攝自微博)

陳妍希公開體重，立目標要瘦10斤。(圖／翻攝自陳妍希微博)

陳妍希更大方秀出現在的體重49.65公斤，並立下瘦十斤目標，顯現她的企圖心。粉絲見狀也紛紛替她加油打氣，期待看到她在節目上的精采表現，不過也有不少人要她別再瘦了，心疼她已經身材很好了，不瘦也沒關係。

而同時間公布的藝人，還有容祖兒、王鷗、周筆暢、弦子、张馨予等人，加上第一波公布的名單，那英、張柏芝、董潔、董璇等，大咖雲集陣容相當堅強，

讓外界越來越期待節目的播出。而有傳鍾欣潼（阿嬌）原本在洽談演出，但知道有張柏芝後，便放棄演出，怕同台會因不雅照風波模糊焦點。

《乘風破浪的姐姐》去年播出後大受好評，節目找來30位30歲以上的女藝人PK，透過歌舞訓練比人氣和舞台魅力，最後入選的人組成全新女團，第一季由寧靜、萬茜、孟佳、李斯丹妮、張雨綺、郁可唯、黃齡7人，成為女團「X-SISTER」的一員。

(中時新聞網)