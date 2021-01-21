高市衛生局今與23家醫療院所開會，宣布明起防疫再升級，強化管制措施。（柯宗緯攝）

桃園醫院爆發醫護群聚感染後，繼國防部開出第一槍要求官兵切勿前往桃園後，澎湖、雲林等縣市政府也相繼宣布跟進。對此，高市衛生局長黃志中今（21）日表示，目前還沒做出相對應決定，密切觀察疫情。但強調，高市醫院防疫再升級，明起強化管制措施，包括健保卡勾稽、進入醫院動線管制、訪客探病限縮1個時段等。

高市衛生局今天與23家應變醫院及採檢醫院開會，研議防疫升級措施。今下午黃志中舉行記者會說明，即日起自主健康管理者如有就醫需求，必須電洽衛生局防疫專線723-0250，安排通訊診療或指定醫院就醫，切勿自行進入醫療院所，若不配合者可依《傳染病防治法》處1萬至15萬元不等罰鍰。

高醫院長鍾飲文代表23家院所說明，明起高市有23家應變醫院及採檢醫院，配合市府防疫需求，健保卡勾稽管制，陪病者也要帶健保卡，方便調查旅遊史、接觸史，提醒市民注意。

衛生局指出，強化措施含民眾進入醫院進行動線管制、健保卡勾稽及正確配戴口罩、訪客探視（病）每日限縮為1個時段，每次探病以1小時為限（加護病房30分鐘），且每名住院病人每次限縮1名訪客為原則。

此外，醫院增加手部衛生稽核、增設感應式乾洗手節點、提高清消頻率、落實分艙分流分區措施、設置戶外得來速藥局及刷卡節點、醫院設有商店街提供飲食或商品販售服務等進行管制措施。

(中時 )