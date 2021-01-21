新竹縣緊鄰桃園市，為了防止救護義消出勤受到感染的風險，新竹縣消防局請縣內10個救護義消分隊、300餘名志工，21日起暫停出動，至於何時恢復出勤，仍須視疫情狀況而定。至於支援火場打火的義消，則不受影響。

新竹縣消防局指出，由於桃園市爆發本土感染，由於桃園緊鄰新竹縣，部分救護案件視距離遠近，也可能前往桃園市的醫院就醫，為了降低感染風險，因此自21日起暫停救護義消隨車協勤的任務。

全縣目前有10個救護義消分隊、300名志工，平均每月協助出勤1900多件救護案件，至於救護義消暫停活動，原本危急案件出勤為2救護人員、1救護義消，則將改為3名救護人員，一般案件則不受影響。

新竹縣救護義消多為一天分為3班，每班約4小時，不分平、假日前往消防分隊待命，案件量較大的分隊，則偶爾會有2名救護義消協勤。「關西義消救護分隊」粉絲專頁20日晚間也發文，指出20日晚間的出勤是近日內最後一起，也宣布暫停救護義消運作。

(中時 )