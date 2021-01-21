衛生福利部桃園醫院院內感染連環爆，已有10人確診，指揮中心今本土7個案例的採檢結果，其中許多人關注的確診護理師(案863)一家的接觸者狀況，身為輔導師的丈夫(案864)與在摩斯漢堡工作的女兒(案865)，一家三口的社區接觸者共18人，檢驗結果全是陰性。

指揮中心今也公布本土7個案例（案852、856、案863、案864、案865、案868與案869)的相關接觸者的採檢狀況，醫院接觸者匡列229人，其中217人採檢結果是陰性，3名陽性，分別是案863、案868與案869，另有9人檢驗中，1人待採檢；而社區接觸者則匡列167名，其中163人為陰性，2人為陽性，分別是案864與案865，2名檢驗中，3人待採檢。

確診護理師的丈夫(案864)是名輔導師，女兒(案865)在摩斯漢堡工作，由於兩人接觸的人群較廣，其接觸者的狀況引起各界關注，指揮中心表示，其社區內非同住親屬共匡列7人，皆為陰性，另18名職場接觸者的檢驗結果也都是陰性。

至於案863一家人的足跡，由於先前所匡列的時間本就較為寬鬆，是為讓更多曾到當地消費的民眾回憶，但實際上並沒有在先前所公布的足跡中待這麼久。

(中時 )