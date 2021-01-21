桃園醫院群聚累計10人確診，對於社區接下來的應變作為，指揮官陳時中表示，目前還未到封城這一步，不過，看到唐吉訶德人潮坦言很擔心。對此，北市衛生局也發新聞稿要求唐吉訶德，賣場內人數應降為250人，並設置戶外收銀台。

陳時中表示，今早在行政院我也特別提出來希望大家警覺，我在院會報導，大型活動強烈建議停辦或延遲，對於一些非常擁擠的區域，希望做人流管制，看到新開的店面（指唐吉訶德），生意這麼好也不會一下子就關，大家慢慢買，不要擠在一時，我們看了會擔心，對於隔離的醫護，看起來也會覺得心酸。

陳時中表示，目前來講，相關的公職，過年要跑攤，我們要呼籲「不跑攤，不失禮」，能避免就避免，不要太不得已。室內的時候，確實要把實名制做好，要量體溫，在室外則要留意社交距離，人多的地方不要去。雖然我們有點緊張，但是不要驚慌也不要鬆懈。

北市府衛生局稍早也發布新聞稿要求唐吉訶德賣場加強之防疫措施，包括要求工作人員協助落實民眾進場前體溫測量、手部酒精消毒及出入口處皆設置消毒設備，並持續廣播向民眾宣導配戴口罩、維持社交距離。

針對出入口管制，衛生局指出，店家需維持單一出入口，分為兩處一進一出，至於人數總量控制，則依規定1至5樓容留人數為1857人，賣場為1至3樓(面積共1600平方公尺)，賣場官網公布人數控管於350人以內，因應疫情加強防疫限縮人數降為250人以內，業者也要設有戶外收銀台。

(中時 )