衛福部長陳時中21日公布，國內新增2例境外移入COVID-19確定病例（案872、873），均自菲律賓入境。全台累計872例確診。

指揮中心表示，案872為菲律賓籍30多歲男性漁工，案873為菲律賓籍20多歲女性移工，2人分別於今年1月6日及7日來台工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；2人分別於1月19日及20日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診。由於兩名個案均無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計141,236例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含138、358例排除），其中872例確診，分別為767例境外移入，66例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、771人解除隔離、94人住院隔離中。

(工商 )