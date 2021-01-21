峨眉桶柑產品佔全國45％，因疫情取消鄉內及全縣展售活動，縣長楊文科（中）歡迎全國民眾來峨眉體驗桔園採果，品嘗東方美人茶，遊峨眉湖欣賞湖光山色。（羅浚濱攝）

國內民眾吃的桶柑，平均2個就有1個來自峨眉鄉！峨眉農會21日在富興老街上舉辦桶柑評鑑會，因桃園疫情有延燒趨勢，原定23、24日的展售活動宣布取消。桃改場評審指今年桶柑平均甜度比往年高5度，品質非常好，縣長楊文科當場品嘗也直稱「讚！」

楊文科表示，峨眉鄉種植635公頃的桶柑，產量占全國45％，在果農們長期細心呵護下，品質十分優良，今年峨眉鄉獲選交通部觀光局台灣經典小鎮，歡迎各地民眾來體驗桔園採果，品嘗東方美人茶，遊峨眉湖欣賞湖光山色。

峨眉農會舉辦桶柑評鑑會，桃改場博士施伯明（左）在講評時指出，參賽品果甜度最高達16度，今年雖然量少，但品質是歷年來最好。（羅浚濱攝）

峨眉農會總幹事陳冠義說，去年桶柑產量有1萬5千公噸，受到去年10月乾旱等因素影響，今年產量只有8千公噸，因橘農都做好管理，加上日夜溫差大，桶柑品質比往年更好。

陳冠義並說，鄉內桶柑採收上市已有10多天，共同運銷每公斤價格在30到40元，品質最好的更賣到200元，在取消鄉內和全縣的展售活動後，歡迎民眾利用峨眉鄉農會官網、FB「峨農魅力購」訂購。

參加桶柑品鑑競賽的有88點共1760台斤，桃改場博士施伯明在講評時指出，參賽品果的甜度平均有14度以上，甚至高達16度，雖然量少但品質是歷年來最好。評比結果第一名為富興村水流東果農黎順安，奪得今年「桶柑王」。

(中時 )