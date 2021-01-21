拜登新政府上任，國安高層分析「拜登新政府的國安團隊核心」、「拜登新政府的挑戰與亞洲戰略佈局」人事與政策兩大面向表示，從龐培歐的放寬限制，可以視為把「道路拓寬」，雖然道路拓寬了，但台美關係仍要「安全駕駛」。

她強調，未來蔡政府面對美國新局勢的戰略思維，面對台美進一步經貿互動、重建互信，期待水到渠成。

國安人士分析，蔡英文將秉持一貫風格，沉著冷靜面對新局勢、踏實穩健深化台美關係；美國亞洲戰略佈局不至於重置，台美關係有審慎樂觀空間。

他說，由拜登政府近期國安團隊核心及美國學界權威的觀點來分析，中國近年的強勢作為，讓拜登政府不至於對中國充滿過度的假象期待；而從拜登人事任命來觀察，復辟者也未佔上風，可以預期拜登新政府的亞洲佈局不至於「重置」（Reset），這也讓未來台美關係的發展，有一定程度的審慎樂觀空間。

他說，從去年總統宣布進一步開放美豬、美牛進口政策後，無論美國行政部門的新舊政府，乃至美國國會、產業與各界都跨黨派、跨領域都支持台美貿易能夠有進一步的良好發展。解鎖台美貿易協定大門的關鍵原因，是取決於台美雙方基於彼此國家利益，進而達成互利互惠的過程與結果，台灣必續面對問題、解決問題，展現重建國際信用決心，時機成熟才能水到渠成。

他認為，從美國貿易談判代表賴海哲日前受訪問可觀察出，台美雙方需要更多時間進行談判，是時間不夠的問題，而非談不談判的問題；而且台美雙方也有共同意識到，而拜登提名的貿易談判代表戴琪能否因其對美中台經貿關係的熟稔，促進台美經貿互動有進一步的進展，也是值得關注的部分。

他說，面對區域安全局勢，堅守原則也不會冒進，布林肯在參議院聽證會時表示，美國對台灣的承諾堅定且長期跨越黨派，確保台灣有能力自我防衛抵抗外來侵略，就是承諾的一部分，拜登政府絕對會持續這些承諾，確保台灣有能力面對兩岸關係。對照布林肯的說法可明確得知，國民黨所謂「美軍不會來」的說法是不攻自破。

對於駐美代表是，蕭美琴正式獲邀出席就職典禮；他認為，是一個好的開始，美國參院外委會所提到的「新政府提出的邀請」，展現出台灣與新任拜登團隊的友好關係，也表示與台灣與拜登新政府的一個好的開始。

他分析，蔡政府踏實穩健、沉著以對，確保美國跨黨派對台美關係的支持；拜登新政府的上台，可以預期的是中國一定會有動作；在台美既有的良好基礎，且美國主流民意支持台灣之際，持續以踏實、穩健方式推動台美關係的發展，與未來拜登團隊加深雙方的緊密合作關係，並確保美國跨黨派對台美關係的支持。

(中時 )