父母對嬰兒一定要悉心照顧，否則可能發生難以挽回的意外與遺憾。大陸就發生一起10月大男嬰因為媽媽的疏失，爬上家中陽台後，不小心掉進滾燙的熱水鍋裡，直到發出撕心裂肺哭聲才被媽媽發現，但為時已晚，男嬰已經被煮了10分鐘，傷勢相當嚴重，男嬰的母親自責哭說：「抱他起來的時候，全身都被燙白了」。

據《騰訊新聞》報導，這起男嬰掉進滾水鍋的意外，發生在大陸山西，當時10月大男嬰趁媽媽不注意，沿著自家窗台玩耍，結果一不小心掉進與窗台齊高的滾水鍋裡，直到10幾分鐘後媽媽聽見孩子的哭叫聲，才發現孩子在滾水鍋裡，緊急將人抱起來。

但因滾水鍋裡的水溫太高，加上男嬰掉進鍋裡10分鐘，發現時嚴重燙傷，全身幾乎已經被燙白，男嬰媽媽難過：「我去抱起他的時候，身上已經白了，真的很嚴重」。

男嬰因為傷勢嚴重，在當地醫院治療後，被轉至山西燒燙傷救治中心，結果燒燙傷面積約全身百分之50，主要為四肢跟臀部，所幸經救治已脫離生命危險，但需再做2、3次手術才能康復。由於男嬰的父母親都有智能上的障礙，恐難負擔後續的龐大醫療費用，媽媽難過表示，希望有好心人士伸出援手幫忙。

不少網友看到文章後紛紛留言表示「才10個月大你就讓孩子一個人在那」、「10分鐘阿，這媽媽到底幹什麼去了」、「這媽怎麼當的？」、「不幸的是有這樣的母親，這孩子以後怎麼過」。

(中時新聞網)