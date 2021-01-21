台中市立中港高中國中部美術班於清水眷村文化園區小願藝樹館舉辦「清眷詩情畫裝置展」、「HAPPY牛YEAR圍爐展」，結合詩畫將鍋碗、蒸籠做藝術裝置，讓眷村房舍充滿年節團聚氛圍。展期自即日起至2月底，歡迎大家在新春來趟藝文饗宴，知性又有趣。

「清眷詩情畫裝置展」是由美術班二年級學生集體創作，在清水眷村文化園區現地速寫，並優選30件畫作，進行詩歌徵選，再將詩、畫鑲嵌於蒸籠裡，懸掛於眷舍中。

中港高中國中部美術班舉辦「HAPPY牛YEAR圍爐展」，結合詩畫將鍋碗、蒸籠做藝術裝置，讓眷村房舍充滿年節團聚氛圍。（王文吉攝）

中港高中國中部美術班將詩、畫鑲嵌於蒸籠裡，成為充滿年味的藝術裝置。（王文吉攝）

青水彩色印刷公司贊助出版1000冊詩集，將發送給台中市港區各國民小學的圖書館，讓學童了解在地的文化。（王文吉攝）

奔放的畫作、生動的詩歌，與眷村地景、情感作連結，邀請民眾走進清水眷村的美麗詩情畫，並且可由蒸籠裝置與詩歌的旋轉舞動中，想像體會眷村裡曾經有過的日常生活。指導寫作的曾惠意老師說「蒸的不是包子，是一籠一籠佐以青春小詩的時代記憶。」

此次展覽推出一系列由台中市觀光旅遊局贊助的明信片組，贈送觀展民眾，鼓勵郵寄，讓更多人知道清水眷村之美。另青水彩色印刷公司贊助出版1000冊詩集，將發送給台中市港區各國民小學的圖書館，讓學童了解在地的文化。

此外，為迎接辛丑牛年，美術班一年級學生畫自己喜愛的牛，並為牠命名。將36隻充滿活力的牛圖騰，鑲嵌於碗盤內，在眷村廚房佈置『HAPPY牛YEAR圍爐展』，整桌「澎湃」的牛一起和民眾圍爐，在2021一起「犇」向幸福、牛轉乾坤。

中港高中國中部美術班在新春除了展覽外，並協辦梧棲藝術協會、海灣故事館年節活動的紅包袋拓印，還受邀至台中市文化局林懋陽故居，佈置「現地速寫展」及「繪意清眷詩情畫展」。中港高中校長簡崐鎰說，中港高中美術班在社區種下「藝苗」，帶來充滿藝術氣息的2021，展現生活美學、社區關懷、公共參與的人文精神。

(中時 )