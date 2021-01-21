公路總局21、22日則舉辦研討會及觀摩會。(公路總局提供)

前瞻基礎建設項目中的「提升道路品質計畫」，公路總局今日表示，已補助各地方政府120億元，為持續、深化，期程從今年延長至2025年，經費從原本的120億元擴增至220元，除單純將路面刨鋪外，將加強導入提升標線抗滑係數、高齡友善設施等。

公路總局在前瞻項目中的「提升道路品質計畫」自2017年9月起推動、執行，已補助各地方政府343件工程案件，補助金額達120億元，已完成路面改善數累計1451公里、孔蓋下地6945座、電桿下地6.5公里、號誌共桿187處、行人易肇事路口改善24處，並增加3萬2000平方公尺綠化面積。

為持續、深化成果，公路總局將原計畫期程由2021年延長到2025年，經費從120億元擴增至220億元，除既定工作項目外，也加強導入提升標線抗滑係數、高齡友善設施、行人穿越路口安全設施、友善環境設施等項目。

有別於以往，不單純只是將路面刨鋪，而是將現有的道路，以人本之需求，規劃設計重新創造友善通行環境，以提升路面品質、美化道路景觀、提高行車安全及永續用路環境作為目標，鼓勵各地方提出整合型道路品質改善計畫，依道路現況同步辦理電桿、孔蓋下地、號誌共桿及增設人行空間等友善設施。

公路總局21、22日則舉辦研討會及觀摩會，針對各地方政府優良案件的經驗分享、學術及產業界專家學者，就目標、補助項目、執行成果、循環經濟及設計理念交流討論。

(中時 )