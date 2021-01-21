鳳林警分局執行「護檳專案」，不定期於檳榔園執行巡邏勤務。（鳳林警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

鳳林警分局針對轄內檳榔行口進行查訪宣導。（鳳林警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣鳳林鎮、光復、萬榮及瑞穗鄉等山區以種植高經濟作物檳榔為業，每逢農曆春節前夕檳榔需求量提高，單價勢必飆升，不少有心人士覬覦其高利潤趁機犯案竊取變賣獲利；目前正值檳榔盛產期，鳳林警分局避免農民辛苦栽種的檳榔遭竊，啟動「護檳榔專案小組」加強巡邏，不定時訪查轄內檳榔行口、路檢盤查，遏阻竊盜案件發生。

萬榮鄉種植檳榔的馮姓農民說，往年此時產地價依品質區分，每粒約從0.5元到1元不等，但今年初寒流陸續報到，造成產量銳減，產地盤價目前每粒最高2.9元，足足較上月多出約1元，且每年農曆春節前檳榔需求量高，價格勢必飆漲。

因光復鄉某檳榔園2019年初就曾發生過民眾偷割檳榔事件，所幸園主發現得早，報警逮到人；鳳林警分局依照經驗，在目前正值檳榔盛產期時，宣布將成立「護檳榔專案小組」，保障檳榔農民血汗結晶不被宵小竊取破壞。

鳳林警分局表示，不少有心人士覬覦檳榔在農曆年節前的高利潤，可能利用多數警力將投入治安維護及交通疏導之際，趁機犯案竊取變賣獲利，因此將以優勢警力執行「護檳專案」，不讓宵小有機可圖。

「護檳專案」由鳳林警分局轄區分駐（派出）所執行巡邏勤務，對轄內檳榔行口進行查訪宣導，若收受來路不明檳榔，將依竊盜共犯或贓物罪移送法辦，夜間及深夜時段則結合偵查隊專責警力不定時路檢盤查，並清查以往檳榔竊案慣犯，針對生活作息、交友情況以及經濟來源逐一掌握；藉點、線、面線索結合主動出擊作為，讓農民「安心過好年、放心過生活」。

鳳林警分局長林昆達也呼籲民眾，若發現可疑人車進入檳榔園，或佯稱受僱工人，請儘速通報警方。

(中時 )