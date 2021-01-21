蕭美琴參加拜登就職典禮。（取自蕭美琴推特）

我國駐美大使蕭美琴受邀出席美國總統拜登就職典禮，民進黨指出，蕭美琴是1979年以來，第一位代表我國政府正式受邀出席總統就職典禮的駐美大使。而此舉對台灣國際地位有沒有提升？今(21日)根據一份最新網路民調顯示，有58%的網友都認為「沒有提升」。

外交部發言人歐江安今天表示，蕭美琴大使是第一次接受籌辦單位「就職典禮國會聯合委員會」正式邀請出席就職典禮，具有重大意義，美方基於防疫考量大幅縮小就職典禮規模，駐美代表處可以收到正式邀請函，彰顯了台灣和美國共享價值，是台美關係更好更密切的實證，會在既有堅實友好基礎上與拜登新政府全面深化各層次、各領域夥伴合作關係。

網路媒體《YAHOO》今(21日)以「美國總統拜登就任後，你覺得台美關係如何變化？」為題進行網路投票，投票時間至26日，截至今14時許，關於蕭美琴出席拜登就職，對台灣國際地位有沒有提升？有58%的網友都認為「沒有提升」、16.5%認為有些提升、21.1%認為大幅提升，另有4.4%為不知道和沒意見。

網友對於蕭美琴出席拜登就職，對台灣國際地位有沒有提升的看法。(取自YAHOO民調)

至於拜登就任後，台美關係如何變化？有39.7%網友答案都是「沒變」、34.4%認為變差，僅20.1%認為更好，不知道和沒意見的則有5.8%。

另外，關於「拜登就任後，你對整體國際局勢看好看壞？」有44.8%網友「看好」、31.9%「不變」、18.7%「看壞」，有5.3%則是不知道和沒意見。

(中時新聞網)