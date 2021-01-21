部立桃園醫院累計10人確診，其中一名是越南籍看護（案869)，其感染源一度不明，後指揮中心指出是住院醫師（案838），該案某次經過病房，臨時協助其雇主執行抽肋膜積水，過程約16分鐘，但仍引發外界質疑，如今確診看護的雇主採檢結果也出爐，是陰性。

指揮中心日前指出，越南看護的感染源是住院醫師（案838），該醫師有次經過病房，臨時協助其雇主執行抽肋膜積水，過程約16分鐘，因此研判是因此而傳染給看護的。對此，林口長庚醫院副院長邱政洵認為，不能排除是環境污染。

台灣感染症學會理事長、台大兒童醫院院長黃立民認為，越南看護（案869）與染疫醫師7日接觸，卻隔了9天後（16日）才發病，與此次群聚案的主要D614G變異病毒株，通常發病很快的特性並不符，因此必須再做病毒株比對，且也不能排除案869恐是遭其他接觸者或其他外籍移工感染的可能性。

黃立民指出，住院醫師（案838）去病房幫忙抽胸水，雙方都戴口罩下，卻只有外籍看護遭感染，但同房護理師、雇主都有相同的感染風險，「應該要考量是否可能該名看護有別的接觸者，如其他外籍移工，不能排除其他感染源的可能性」，建議可做病毒比對。

對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，當住院醫師（案838）協助越南看護的雇主抽胸水時，同房還有一名護理師、一名住院醫師、一名住院病人，現在連同雇主的採檢結果都是陰性。因為時間已經從7日到現在，會繼續採檢。

莊人祥針對環境採檢部分回應，因為時間也久了，其實採的意義不大，至於住院醫師與其接觸的時間，會知道16分鐘，是透過病房的錄影系統得知。

指揮官陳時中則表示，要根大家澄清一個概念，同一個確診者、同樣的接觸，不會誰得、誰不會得，這是一定的。「不用說，碰到就好像排隊一樣，3分鐘內就大家都會得，不會有這樣剛剛好的數目。」

陳時中指出，越南看護是在1月16日被驗出來，前幾天就開始陸續又症狀，潛伏期是一個範圍之內，5天、7天或是14天，都是一個範圍的可能性。

至於當初在病房中有無拉起圍籬，莊人祥表示，並沒有特別詢問此事，但在病房中做無菌時都會拉簾子，目前知道案869當時是坐在床尾。

(中時 )