根據產業調查公司Cross-Sell公布的報告，受惠於Model Y銷售告捷，特斯拉去年第四季在美國加州的車輛登記數與前年同期相比大幅成長近63%。

在電動車普及率穩步升高驅動下，特斯拉本月初公布的2020年交車數量意外強勁，但在這個全球汽車產業情勢相當嚴竣的一年，其全年交車數仍略低於50萬輛目標。

特斯拉初估的2020年交車量年增36%，達到49萬9,550輛汽車，雖超出市場預期的49.3萬輛，並創下新高記錄，但仍不及執行長馬斯克所設定深具野心的50萬輛目標。去年第四季特斯拉交車量季增29.6%，為18萬570萬輛，再創單季新高。

加州是特斯拉如同領頭羊般的市場，也是其最大的美國市場，周三發布的報告顯示，該州去年第四季的特斯拉車輛登記數從第三季的低點（約16,200輛）反彈，達到約22,117輛。

特斯拉Model Y休旅車在加州的登記數量約為11,417輛，超過Model 3。在加州，特斯拉大眾款電動車Model 3登記量年減34%，為7,044輛。

在調查的全美23個州中，特斯拉第四季車輛總登記數為44,749輛，其中Model Y就占了將近一半。

不過，登記數可能無法準確反映該季的實際交車量，因為美國的車輛登記通常會從銷售日起約30天內進行。

特斯拉預計於1月27日收盤後公布第四季業績，其周三股價收漲0.70%，為850.45美元，去年飆漲逾700%，被點名是最大的市場泡沫之一。

(時報資訊)