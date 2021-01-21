去年底開始中國太陽能電站出現搶裝潮，再加上農曆年前各家模組廠都會搶著進貨備料，引爆近期太陽能電池模組成本墊高。業者指出，據市場價格波動，各家模組廠已紛紛開始提高價格，進行成本轉嫁以維持均衡。目前台灣許多大型太陽能電站案場陸續的開工，銷貨方面仍呈現大者恆大的局面。

目前台灣的太陽能電池模組大廠包括：聯合再生(3576)與元晶、友達(2409)、同昱等。由於年關將近，模組廠備貨年後的裝置需求，彼此之間也在積極搶料，而材料原本供應就十分吃緊，業者之間搶料也無形中造成材料更加短缺，進而致使材料價格居高不下，連帶推升太陽能電池模組價格跟漲。

太陽能產業去年市場需求增溫，本土廠商營運逐步走出連年虧損谷底，茂迪(6244)、元晶(6443)去年第2季均已單季轉盈，聯合再生去年第3季也開始獲利。儘管業者去年全年財報仍恐虧損，但今年在市場需求持續向上，以及模組報價調漲挹注下，後市可期。

元晶今年初開始提供客戶太陽能模組建置在台南的電廠，總出貨片數近36萬片，據法人推估，該訂單營收粗估落在11到13億元之間，相當於元晶2020年整季的營收。該電廠為政府近期極力推動的漁光共生太陽能電廠，漁業養殖與太陽光電並存的型態，電廠裝置亮也達120MW，更是有史以來最大規模漁光電廠。

(時報資訊)