來自中國大陸暢旺的需求，日本上個月出口，竟出現兩年許久未見的首次成長。這也給已經被疫情折磨許久的日本，捎來一線景氣復甦希望。

這次日本出口出現成長，是避免引起二次經濟衰退的及時雨。同時，日本央行21日上午也宣布，調升2021財年經濟成長(GDP)至3.9%。

不過，與鄰居中國大陸，台灣和韓國等相比，日本出口成績還是相形見絀。因為這些地區在全球對晶片與科技產品的需求孔急帶動下，出口數據都可以見兩位數字的成長。

21日最新公佈日本官方數據顯示，上個月的出口年增率達2％，雖略低於市場預期的2.4％，但較2020年11月減少4.2％來說，是自2018年11月以來，首次出現成長現象。

不過先別高興地太早，令外界憂心的是，2020年12月，汽車出口下降4.2％，對出口歐盟而言也降32.2％。正巧豐田汽車與日產汽車正逢缺少車用晶片，被迫停產之際。

2020年全年，日本的汽車出口大減兩成，是自2009年全球金融海嘯之後，降幅最大的一次。12年前當時，日本曾出現過出口大掉一半以上。日本2020年整年出口下降11.1％的罪魁禍首，都要怪罪於大減的汽車出口量上。

大和研究所(Daiwa Institute of Research)表示，出口之所以停滯，是因為歐美等主要進口大國紛紛祭出防疫規定。同時，汽車業者因缺料導致停產，也直接衝擊出口數字。

若按地區來分，2020年12月出口到日本最大貿易夥伴的中國大陸，年增率10.2％，因為對方對日本塑膠，有色金屬與其他原物料的需求大增。日本出口到占自己逾半數出口量的亞洲各地，也年增6.1％

美國市場來說，受飛機與晶片製造設備需求萎靡的拖累，出現年減0.7％。至於，出口至歐盟也減少1.6％。

進口部分，2020年12月卻下滑11.6％且與預期相符，並給日本帶來7510億日圓，約72.5億美元的貿易順差。

(時報資訊)