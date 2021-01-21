各級學校本學期進入尾聲，農曆年後是新學期開始，南台中家扶中心鼓勵社會大眾投入幸福就學計畫，為經濟弱勢學子提供獎助學金，在圓夢路上幫推一把；109學年度第二學期預計匯集300萬獎助學金，發放給120位大專和碩班同學，以及80位高中職學生。

家扶指出，成長於單親家庭的「阿宏」，小學時父母離異，媽媽獲得3個兒子監護權，當時最小的弟弟才2歲；阿宏身為老大，從小就被叮囑照顧弟弟們。心思細膩的他，更是個認真學習的好孩子，一直提醒自己要就讀國立學校，減輕家裡經濟負擔。

「阿宏」考高中時失利只能選擇私校就讀，對於自己加重家裡負擔感到自責，利用課餘時打工和領取獎助學金支付自己學費；大學時考取北科大，碩士考試更是獲得4間國立研究所正取。阿宏現在是化工所碩二學生，期許自己畢業後能到半導體產業工作。

南台中家扶中心主任王金敦說，家扶扶助的家庭目前有918戶，受疫情影響最鉅，因他們總是最先放無薪假、甚至被裁員的一群，加上家中多有就學中孩子，教育費用支出令人煩惱；於大環境不景氣中，邀請民眾加入「家扶助學人」行列，讓弱勢孩子能幸福就學。

(中時 )