前性感團體「女F4」成員Amy(安真佑，本名葉庭蓁)，過去以火辣身材走紅，近日又被發現是爸爸是海天保全董事長，「董座千金」身分讓她成為話題焦點，Amy如今活躍於各大綜藝節目，而她情路走得坎坷，曾經有一任男友交往很久，還靠她養，沒想到卻在當兵時偷腥，而Amy當時還想要挽回他，如今想來相當後悔。

Amy作客《新聞挖挖哇》，分享過去慘痛的情史，她交往某任男友，透露曾甘心為他背債200萬，沒想到男友竟在當兵時背叛，Amy說男方可能那時候生活太無聊，因此迷上網路交友。

當年很流行網路聊天室，有一個超有名的聊天室叫做「尋夢園」，男友也進去玩，玩到後來在聊天室獵豔，在「尋芳園」找到了小三，瞞著Amy在外大玩，Amy直到某天發現男友的電腦裡，有個隱藏的資料夾，好奇之下打開，發現裡面都是男友劈腿小三的證據，兩人去飯店開房、泡溫泉，資料夾裡盡是他們裸體同框照。

而Amy得知男友劈腿，反應竟不是氣炸找對方理論，而是想到他們交往了8年多，傻傻地認為「人是可以改變的」，且她在時間與金錢上，都為男方付出太多，因此想要挽留，天真地希望男友可以跟小三斷乾淨，結果當然是令她失望的，來賓許常德點出關鍵：「因為妳不想改變，所以希望對方改變」，Amy也苦笑，認了好像真的是這樣的心態。

(中時新聞網)