新冠肺炎疫情升溫，台南市六甲區寺廟團體在公所溝通、協調後，包括保安宮、恒安宮、七甲龍湖代天府、五甲龍凰寺等春節活動取消，赤山龍湖巖萬佛法會改為戶外參拜，大丘里三角頭繞境活動也延期舉辦。

六甲區區長陳啟榮表示，轄內著名的寺廟每逢年節均會結合地方文化辦理法會、遶境及慶典活動，經公所團隊拜訪溝通，各寺廟管理委員會同意停辦春節慶典活動，陳啟榮也請大家體諒防疫措施所帶來的不便。

原定今年保安宮2／12至2／13（初一、初二）的鼠寶寶迎新會麟鳳求環園遊會、親子遊樂、送銀手環等活動，恒安宮1／30至2／28的「哞歡哞樂春節」除夕夜跨年晚會、燈會、音樂會、元宵遶境等系列活動，七甲龍湖代天府2／11至2／14（除夕至初三） 「賀歲迎春慶新年暨發揚廟口文化」園遊會、開廟門、公仔踩街、表演等系列活動，五甲龍凰寺3／18入火安座45周年慶，配合防疫政策取消。

赤山龍湖巖將於於2／12至2／20（初一至初九）舉行萬佛法會，也改為戶外參拜，全面禁止入內，大丘里三角頭協會2／28至3／3的繞境活動也延期舉辦，以守護市民健康為先。

為了防範疫情擴散，六甲區公所也籲請新春期間來六甲走春的遊客，請全程戴口罩、保持適當社交距離，如有發燒、咳嗽等不適症狀，建議在家休息避免外出。

(中時 )