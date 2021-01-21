吳姓男子轎車遭鍾開車衝撞，嚇得躲在車上不敢開車門。（圖：本報資料照）

19歲鍾姓男子與22歲吳男去年10月29日相約談判，鍾找來7、8人分坐4輛轎車「先下手為強」，在大同區大馬路上「堵人」，凌晨1點在環河北路一段發現吳的轎車，鍾駕駛Lexus轎車，倒車加油門連續衝撞吳車，在路口呈現T字型，嚇得吳將車門上鎖，一群人丟擲信號彈、球棒後揚長而去。士林地檢署偵結，鍾號召眾人相挺，犯攜帶兇器妨害秩序罪，依刑法第150條聚眾鬥毆罪，起訴鍾男以及另外3名駕駛。

19歲鍾姓、20歲金姓、19歲陳姓、22歲許姓等人分成4輛轎車，並找來小弟助陣，雙方相約大稻埕碼頭協調債務，鍾早已在車上準備信號彈、棍棒，一但遇到就「輸贏」，鍾男更教唆小弟在大同區道路上徘徊，尋找吳的轎車，打算趁其不備「先下手為強」。

凌晨1點37分，鍾男在環河北路1段歸綏街交叉口發現吳，立即上演大迴轉，直接撞擊吳車的右前方，吳倒車想要逃跑，鍾又從後方追撞追撞，旋即催油門，用車頭撞擊吳車的右側車門，將吳車卡在分隔島，2輛車呈現T字型，一群人下車想要將吳拖下車，但吳等人緊閉車門不下車，鍾等人擔心警察趕到現場，立即逃逸，現場留有多發信號彈、棍棒等物，鍾男的車牌因衝撞力道掉落現場，被警方當作證物。

被害吳男等人並沒有受傷，而車輛損傷也不提告，警方根據監視器畫面找到4輛車駕駛，眾人均承認是因鍾男號召相挺，到場助陣，且因雙方糾紛可能發生衝突，因而攜帶兇器，檢察官認定，對於攜帶兇器妨害秩序均有犯意聯絡，而鍾男在大馬路上衝撞其他車輛，致生往來危險，由鍾獨自負責，其他人共犯妨害秩序罪提起公訴。

(中時 )