部立桃園醫院群聚連環爆，中央流行疫情指揮中心啟動回溯計畫，急追在1月6到20日到部桃看診的民眾，桃園巿長鄭文燦今早宣布，已匡列1165人，全須居家隔離14天，近午時鄭文燦改口稱中央認為人數太多，一切以指揮中心的數據為準，指揮官陳時中剛才在記者會中表示，匡列千人中，僅200多人須要居家隔離，人數大減約3/4。

陳時中今天表示，目前出院病患已回溯匡列一千多人，若再加上該院員工所隔離的人數，超過1500人左右，但目前僅會要求其中的200多人進行居家隔離。

陳時中表示，整體桃園醫院的應變作為共分2階段，第一周發現疫情時已馬上啟動疫調，釐清相關接觸者，但當時情況無法匡列任何人，所以第一時間已下令該院所有員工都需要加強自我保護。

陳時中說，上周即要求該院員工落實戴口罩、勤洗手、準備隨身清潔工具，近距離接觸病患時也須戴上N95口罩，接著就是啟動病患移動的程序。

陳時中指出，第二點即為釐清各樓層的相關情形，因此當時即進行擴大採檢，並依照擴大採檢的情形請專家檢視相關防疫作為與SOP，張上淳教授即獻出依照紅黃綠不同區域的分艙分流，限制人員的流動與接觸。

陳時中強調，目前低風險的二三類病患已陸續移出部桃，先前在1月6日至1月20日出院的病患也匡列一千多人進行居家檢疫，但現已要求其中的兩百多人進行居家隔離。

(中時 )