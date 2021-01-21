經濟部長王美花受訪指出，半導體先進材料與零組件園區，預定落腳高雄，讓台積電的供應鏈就地供應。對此，高雄市長陳其邁21日表示，近來包括全球最大砷化鎵晶圓代工廠穩懋半導體公司、美商英特格，在地大廠都紛紛宣布加碼投資高雄，在地的全球封測龍頭日月光、半導體介面大廠穎崴也都將再加碼投資，高雄可望成全球重要的半導體供應鏈之一。

陳其邁指出，半導體科技大廠陸續投資高雄，南部科技廊道逐步成形，高雄引進半導體材料供應鏈的重要性跟著上升，未來，從台南科學園區一路往南串起高雄路竹科學園區、橋頭科學園區、楠梓加工出口區、仁武產業園區，再加上屏東科技園區，將帶動南台灣科技產業鏈翻轉，讓「台灣尾變台灣頭」。

陳其邁表示，橋頭科學園區已有日月光、智崴集團、國巨、華宏科等八家企業簽署進駐意向書，2020年下半年開始陸續有全球最大砷化鎵晶圓代工廠穩懋、全球半導體封測領導廠日月光、被動元件龍頭國巨、全球第三的半導體介面廠穎崴、日商半導體內襯儲槽大廠華爾卡、德商半導體沉積材料默克（Merck）、全球領導先進材料及製程方案供應商英特格（Entegris）等世界大廠陸續投資、加碼搶進高雄。

針對經濟部將祭出租稅優惠爭取外商設營運總部，陳其邁指出，高雄市有相關投資補助，只要符合條件的產業、或將營運總部遷入高雄，都可來申請融資利息、房地租金、房屋稅等補助。

他說，為了獎勵策略性產業聘用新進高薪人力，新進人力的平均月薪越高，可領的補助款越多，對於中小企業的產業轉型，高市府也提供創新研發補助，有效帶動產業升級。

陳其邁指出，高市府持續推動亞洲新灣區的5G AIoT創新園區、高雄軟體園區二期開發，目前中華電信、微軟等公司已宣布進駐。加上1月11日「海洋科技產業創新專區」啟用，以及去年底高市府成立的「綠電推動專案小組」，未來高雄將成為兼具智慧科技與綠能永續的先進城市，帶動高雄創新科技及離岸風電產業鏈。

針對業者關注五缺問題，高雄經發局長廖泰翔表示，繼鳳山、臨海再生水廠後，高雄第三座岡橋再生水廠，也已展開籌畫，積極解決大廠用水需求，而全市發電量仍大於使用量，有信心持續供應大廠加碼投資設廠。

(工商 )