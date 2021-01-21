「我要一年內還清近40萬學貸，脫離負債人生。」6年前的黃晨瑋，為了實現一年內還清學貸的目標，退伍後立刻加入永慶房屋，不僅如願快速還清學貸，更在2年內，平均月收入超過6萬，2020年月收入更是突破20萬，為自己拚出200萬年薪的紀錄！

2020年業績成長近三倍！ 「彈性工作八小時」開啟精彩生活

曾拿下全公司業績冠軍的黃晨瑋，在2020年新冠肺炎疫情衝擊全球時，業績不降反升、甚至逆勢增加近三倍！超亮眼的績效，別以為黃晨瑋是犧牲生活品質換來的！永慶房屋推行「彈性工作8小時」制度，在店長的協調下，經紀人可以選擇適合自己的上班時間！

黃晨瑋分享：「在永慶我們強調工作與生活平衡，為了避開人潮，我會選擇上午先到健身房運動、或與家人悠閒吃完午餐後再進辦公室；也可以選擇早早下班，和女朋友約會、或與同事來場友誼賽，切磋球技。」

黃晨瑋(圖左二)與家人感情深厚，工作忙碌時仍會善用「彈性工作八小時」，和家人聚餐、凝聚感情。(圖/永慶房屋提供)

償貸大作戰 紮實教育訓練 快速還清40萬學貸

拚事業之餘還能兼具生活，讓黃晨瑋更加確信畢業後就選擇加入永慶是正確的決定！「我畢業時就已背了近40萬的學貸，非常擔心出社會後，每個月為了償還貸款不僅沒有生活品質，甚至還會成為月光族。」孝順的黃晨瑋感性地說：「我更不想變成爸媽的負擔，再讓父母擔心，因為我從小看著爸媽在夜市辛苦賣手工地瓜球，一路拉拔我們姊弟三人長大，一賣就是20年、連假日都沒有。」

為了不讓家人操心，黃晨瑋還沒畢業就開始作功課，並鎖定可以迅速挑戰高薪、又不用賣「人情業績」的房仲業務，此時永慶房屋保障前九個月每月五萬元、一對一的師徒制，吸引他的注意力。

「其實家人、同學與教授都不希望我當房仲，認為業務沒有底薪、沒有保障，為了讓大家放心，應徵前我做了好大一番研究，先上網比較市面上所有房仲品牌對新人的教育訓練紮實度、薪水福利，並蒐集眾多網友的評論後，確定永慶房屋提供的薪資福利、教育訓練都是最紮實的！」

永慶房屋果真如黃晨瑋所願，透過一對一的教育訓練，不僅讓他得到最好的訓練，更在第三個月時就成交第一個案件，黃晨瑋也順利還清貸款，讓曾經不看好房仲工作的親朋好友們大為改觀！

永慶房屋教育訓練扎實，曾助黃晨瑋拿下全公司業績冠軍的好成績，年薪也突破200萬！(圖/永慶房屋提供)

樂於享受團隊合作的成功 深耕在地商圈讓經紀人效率更佳

「黃媽媽感冒好點了嗎？」穿梭在社區中一一和居民打招呼的黃晨瑋，儼然就是社區中的萬事通，社區中的大小事物問他就對了！「房仲是幫社區配對新住戶的媒人，所以我們當然要對社區了解透徹，才能為社區找到最適合的新住戶。我每天都會要求自己，至少花2小時的時間，到社區走走，和居民交流一下！」黃晨瑋分享。

黃晨瑋走入社區，不只讓他成為大安區的房產專家，也讓他的工作效率大為提升！「因為永慶強調『團隊合作』的工作模式，讓我只要專心耕耘這個地區就好了，不僅服務品質好，也無需花費額外交通時間去接距離較遠的案件，效率大幅提升，也讓我往錢多、事少、離家近的理想工作目標前進！」

黃晨瑋深耕在的的經營模式，也是他2020年業績成長3倍的致勝關鍵，黃瑋晨分享：「在疫情期間，大家只想找認識的房仲，而我也堅信自己的服務理念，可以幫助客戶完成『家』的夢想，所以2020年受到很多客戶的轉介，業績不降反升，也讓我真的體認到『贏得消費者的信賴才是成功關鍵！』」接下來，黃晨瑋期許自己能維持業績前10名的佳績，在明年置產，與女友攜手步入禮堂，迎接更大幸福。

身為中正紀念堂隊隊長的黃晨瑋(圖前左三)，與同事常相約球場揮灑汗水，每年還組隊參加永慶盃籃球賽。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)