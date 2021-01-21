近期國內新冠疫情有復燃趨勢，有產險公司推出年繳500元保費的防疫保單大賣。有媒體報導，「居住在桃園民眾」向業務員詢問投保防疫險事項，竟得到拒保的答案；對此中時新聞網致電臺灣產險，對方回應表示，防疫保單並沒有因為居住地和職業別拒絕民眾投保，並鄭重澄清沒有拒保桃園民眾和空服員這回事，請民眾不要誤信外界謠傳。

臺灣產險針對法定傳染病推出的個人防疫險，一年保費最多500元，只要保險期間遭居家隔離、集中隔離、隔離治療、居家檢疫或集中檢疫等五項處置措施，且不分國人性別、年齡、職稱、體況完整，只要發生上述情況，就能拿到10萬元保險金；年保費400元，就給付8萬元補償金。

臺產防疫險在上月22日開賣，也就是國內睽違253天之後再爆出本土病例當天，推出之後，投保情況相當熱烈，甚至出現揪團投保。隨著近期疫情升溫，這張保單的佛心理賠也被網友稱為防疫神單。

日前媒體指稱居住在桃園地區的民眾，詢問投保防疫險竟遭保險業務員打槍拒保，連空服員也被擋；對此臺產澄清，防疫保單並沒有因為居住地和職業別拒絕民眾投保，請民眾不要誤信外界謠言。

(中時新聞網)