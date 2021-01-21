隨著行動支付日益普遍，針對雇主聘僱外國人應繳納的就業安定費，勞動部新增開放「Line Pay Money」行動支付繳費管道，掃碼即繳，提供雇主更快速、多元的繳費選擇。勞動部表示，配合國人使用行動支付繳費方式逐漸普遍，雇主繳納就業安定費費，除前已開放的台灣Pay、嗶嗶繳外，新增開放「Line Pay Money」行動支付繳費管道，雇主只須點選手機「Line Pay」中的生活繳費，再依手機頁面所示依序點選，即可掃描就業安定費繳款單中的3段條碼，並於確認繳費金額後完成繳費，而且免收手續費；同時繳費紀錄亦會保存在所使用的App中，不僅可供雇主隨時查詢，且方便快速。勞動部說明，除「Line Pay Money」行動支付繳繳就業安定費外，現行亦可持繳款單繳款（7-11、全家、萊爾富、OK、美聯社、全國農漁會信用部、台新銀行、郵局臨櫃繳納）、 銀行匯款、ATM轉帳、全國繳費網（e-Bill）繳款、網頁補印繳款單繳款、7-11 ibon 補單繳納、轉帳代繳、其他行動支付（台灣Pay、嗶嗶繳）等多元方式繳費，建議雇主可多加選擇利用。

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