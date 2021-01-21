台積電(2330)神山依舊很神，今天大漲4％作收，引領台股再衝新高，終場以16153.77點作收，上漲347.59點，成交金額3552.56億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，去年12月外銷訂單表現驚艷，接單金額605.5億美元創下史上單月新高，連10個月正成長，2020年全年外銷接單金額達5,336.6億美元，創下歷史新高，增幅10.1％是2018年來年增幅最高的一次，下周即將公布的景氣對策訊號有機會上看紅黃燈，由於去年11月景氣對策信號綜合判斷分數為30分，去年12月若在增加2分，燈號就會轉紅黃燈；預期在上個月景氣領先、同時指標持續上升，去年12月在新興科技應用持續擴展，加以疫情帶動遠距商機需求延續，以及股市交易熱絡，燈號有機會進逼紅黃燈，顯示當前景氣熱度仍佳。

美元指數近期出現反彈回到月線之上，亞幣近期漲勢趨緩，但整體仍維持在月線之上，台幣目前仍維持升值走勢，顯示資金動能仍是正向。

在法人態度，投信、政府基金近期在集中市場維持加碼，不過，外資在現貨市場買超趨緩，顯示土洋近期走勢不同。就技術指標來看，KD指標再度呈現黃金交叉，指標呈現高檔鈍化，不過就漲跌來看，集中市場大漲過程中，上漲與下跌家數比重相當，櫃買指數下跌家數甚至超過上漲家數，此種現象已經持續二天，整體而言，台股仍維持多方格局，但選股難度增加。

(時報資訊)