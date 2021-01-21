《商情》國內廢鋼調降300元 14:492021/01/21 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因國際廢鋼價格回檔修正，因此國內廢鋼價格跟著調整，豐興於今日調降廢鋼價格300元，業者表示，雖原物料價格調降，但臨近農曆年，不排除出現回補庫存力道，預測近期鋼筋價格亦有可能出現波動。 豐興最新報價，廢鋼報每公噸10900元；鋼筋報每公噸19900元，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至172.8美元；日本2H廢鋼每公噸跌至435美元；美國貨櫃廢鋼跌至每公噸432美元。(商品行情網) 《鋼鐵股》國際廢鋼回檔 豐興先降廢鋼300元 新聞早班車》國產蒜價砍半 1台斤300變150元 (時報資訊) #豐興 #廢鋼 #調降 #廢鋼價格 #出現 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電腦設備》研華缺料風險擾復甦 法人調降評等 16:482021/01/21 財經 《傳產》原料漲＋需求旺 中龍H型鋼續漲 16:482021/01/21 財經 台灣大首推5G計日型方案 3日吃到飽300元 11:112021/01/21 財經 國際廢鋼漲多回檔 豐興22日廢鋼每公噸再降300元 17:232021/01/21 財經 國產蒜價砍半 1台斤300變150元 04:102021/01/21 地方新聞 製管雙雄 2月報價大漲1成 04:102021/01/21 產業．科技 疫情延燒 竹縣峨眉桶柑節23、24日展售活動取消 14:232021/01/21 生活 台糖生技材料廠 點殼成金 04:102021/01/21 產業特刊 東鋼漲H型鋼 中龍料跟進 04:102021/01/20 證券．權證 《半導體》景碩Q1淡季不淡 今年獲利動能看旺 11:252021/01/21 財經 寧德時代、德方納米合資工廠 驚傳爆炸 04:102021/01/21 全球財經 財經熱門新聞 炒匯背後兇手抓到 央行出重手：4家銀行恐停業 - 財經 台積電重招擋陸晶片業攬才 中芯遭警告難有第2個梁孟松 - 財經 貿易戰再打4年？美準財長葉倫變臉：用全部工具解決大陸問題 - 財經 證實丹麥籍技師確診 台塑：17名接觸員工已自主隔離 - 財經 掌門要被關1年半 三星危險了？ 高管爆打敗台積電可能 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。