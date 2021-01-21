因國際廢鋼價格回檔修正，因此國內廢鋼價格跟著調整，豐興於今日調降廢鋼價格300元，業者表示，雖原物料價格調降，但臨近農曆年，不排除出現回補庫存力道，預測近期鋼筋價格亦有可能出現波動。

豐興最新報價，廢鋼報每公噸10900元；鋼筋報每公噸19900元，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至172.8美元；日本2H廢鋼每公噸跌至435美元；美國貨櫃廢鋼跌至每公噸432美元。(商品行情網)

(時報資訊)