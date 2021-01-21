日本旅遊局表示疫情影響下，2020年訪日外國遊客，較2019相較暴跌87.1％。同時，這也是57年前建立此份數據以來，前所未見的最大跌幅。

根據官方統計，2020年造訪日本的外國人數僅412萬人，這也嚴重打擊觀光業。日本曾統計，2020東京奧運期間可望接待四千萬名觀光客。但疫情久久不退，預計2021夏季可復賽。

為抑制疫情擴散，2020年5月，日本政府曾實施嚴格邊境管制。當時訪日者一度狂降99.9％至1,663人。

2020夏季後，日本政府放寬限制，每月入境人數逐漸增加。上個月，外國遊客人數雖增近5.9萬人，但還是年減97.7％，且為連續第15個月減少。

若按地區劃分，中國大陸到日本旅客最多，為106.92萬，年減88.9％，其次是台灣的69.45萬位，年減85.8％，後來是韓國的48.79萬，年減91.3％。

至於每年出國旅遊的日本人也降至317萬位左右，暴降84.2％，也創下自統計這份數據以來，史無前例的低點。

但是，日本政府的目標還是希望到2030年時，吸引六千萬位來自全球的旅客。

(時報資訊)