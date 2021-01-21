根據公司文件，美國投資管理公司貝萊德（BlackRock Inc.）旗下兩檔基金將納入比特幣期貨，藉此引領客戶加入加密貨幣的世界。

這家全球最大的資產管理公司表示，「貝萊德戰略收益機會」（BlackRock Strategic Income Opportunities）與「貝萊德全球配置基金」（BlackRock Global Allocation Fund Inc.）可能引進比特幣衍生品。

根據該公司周三提交給美國證券交易委員會的文件，這兩檔基金將僅投資合格且以現金結算的比特幣期貨，也就是其交易的商品交易所已經向美國商品期貨交易委員會登記在案。

貝萊德執行長芬克（Larry Fink）去年底曾公開表示，比特幣每天資金移動巨大，未來有可能發展成為一個全球性的市場。

這個全球最受歡迎的加密貨幣去年12月中旬才剛突破20,000美元大關，但隨即在本月初漲破40,000美元，以驚人速度再創歷史新高，與去年3月的低點相比飆漲逾900%。

(時報資訊)