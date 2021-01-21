張榕容在犯罪懸疑新片《複身犯》飾演腦科學博士，不僅要流暢說出饒口的學術性台詞，在專業感中還得保有一點感性，一起對戲的楊祐寧和李銘忠都直呼：「太難了！」張榕容則是樂在其中，挑戰不NG念完長串台詞讓她超有成就感。她面對台詞裡滿是艱澀的醫學、科學詞彙，自有妙招。

張榕容拿到劇本時，她會先手寫一次自己的台詞，接著不斷地唸，直到可以很順地講完、不卡詞，劇本裡也寫了滿滿的醫學筆記。到了拍攝現場後，再配合現場的道具、環境等等，調整講台詞的節奏，張榕容笑說：「我的劇本很多筆記、非常豐富，這也是我覺得很好玩的地方。」她也坦言，一開始看到劇本，就對既冷靜又脆弱的反差角色設定很感興趣，於是馬上決定接演。

張榕容形容她是一個有話直說、非常愛笑的人，不同於電影中心思細膩、有些敏感且鮮少露出笑容的博士。但她只要到了拍攝現場，就會像打開開關似的，不由自主地嚴肅起來，氣場一秒轉換讓對手演員都大感佩服。張榕容片中既是一位博士，也是一名母親，很多時候她必須非常理智，但碰到小孩子的事情，她會無法控制而情緒潰堤，是個複雜多變又層次分明的角色。

張榕容有感情地講出學術性台詞，楊祐寧都佩服。（牽猴子提供）

《複身犯》描述透過創新的「腦意識上傳」概念，將楊祐寧打造成一個借屍還魂的怪物，電影下月26日全台上映。

(中時 )