從前衛生署長楊志良在捷運脫口罩爭議，到駐美代表蕭美琴是否出席美國總統拜登就職典禮，引發藍綠論戰，資深媒體人黃暐瀚感嘆，不知從什麼時候開始，台灣已經沒有就事論事的空間，不禁想問，是否長期以來的政治仇恨，已讓民眾「眼盲」了。

疫情指揮官陳時中日前發燒仍出席記者會，黃暐瀚表示，此舉明顯違反相關規定的時候，陳時中的支持者卻依舊叫好，甚至心疼表示「部長好辛苦喔」！這些支持者並未因陳時中「舉措失宜」，而希望指揮官「改進」，因為他們是挺陳時中本人，而非他做的事。

這兩日，楊志良一張在捷運上講電話、拉下口罩的照片被瘋傳，黃暐瀚指出，批評者說楊志良「雙標」，該罰！支持者則翻出去年6月，陳時中在記者會上證明，捷運一度不強制戴口罩。

前衛生署長楊志良被拍到搭捷運脫下口罩，他稱是去年夏天的照片，但照規定若該罰就罰。（圖／摘自水鏡政經學院臉書）

事實上，捷運口罩解禁的政策，去年8月再度緊縮，但照片中楊志良未穿厚大衣，背景廣告是去年9月。黃暐瀚認為，自動合理化楊志良脫口罩的人，一樣犯了力挺「這個人」，就無條件支持他「做的事」的錯誤循環。

至於蕭美琴，最終受邀出席拜登的就職大典，但也引發質疑，甚至懷疑蕭美琴取得入場券的管道。

黃暐瀚想問，台灣還是一個可以就事論事的地方嗎？還是長期以來的政治仇恨，早已讓民眾都「政治眼盲」了呢？民主政治是為了讓民眾選出「更好的」；政黨之間的競爭，也只是為了更加壯大國家，而不是互相毀滅。

蕭美琴 與... 由黃暐瀚發佈於 2021年1月20日 星期三

(中時新聞網)